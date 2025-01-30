Вяльбе о тренировках Большунова в Европе: «Если бы я не поддерживала, Саша бы туда не полетел. Все было согласовано»

Вяльбе заявила, что поддержала идею тренировок Большунова в Европе.

Ранее стало известно, что трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов улетел в Италию, чтобы тренироваться по индивидуальному плану.

«Большунов проведет сбор в Европе, да. Если бы я не поддерживала, Саша бы туда не полетел. Все было согласовано», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Губерниев о сборе Большунова в Европе: «Руководству ФЛГР надо определиться, либо трусы надеть, либо крестик снять. Вранье и идиотская риторика надоели»