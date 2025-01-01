0

Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге снялся с «Тур де Ски»

Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге снялся с «Тур де Ски».

«Он поедет домой тренироваться. Но ничего драматичного тут нет», – сказал тренер сборной Эйрик Мюр Носсум.

После четырех этапов многодневки Ниенге шел на 24-м месте, отставая от лидера Йоханнеса Клэбо на 2 минуты 59 секунд.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
logoМартин Левстрем Ниенге
logoЭйрик Мюр Носсум
logoТур де Ски
лыжные гонки
logoсборная Норвегии
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
❄️ «Тур де Ски». Амундсен выиграл классическую гонку преследования на 15 км, Клэбо – 3-й
127сегодня, 10:10
❄️ «Тур де Ски». 3-й этап. Амундсен выиграл коньковую «разделку» на 20 км, Крюгер – 2-й, Масгрэйв – 3-й, Клэбо – 5-й
112вчера, 12:07
❄️ «Тур де Ски». 2-й этап. Клэбо победил в классическом масс-старте на 15 км, Валнес – 2-й, Мусебю – 3-й
12929 декабря 2024, 14:30
Рекомендуем
Главные новости
Шлинн о победе в гонке на «Тур де Ски»: «Йохауг выглядела бодро в конце, но я начала думать о том, о чем раньше не осмеливалась – о лидерстве в общем зачете»
сегодня, 13:23
Расписание трансляций «Тур де Ски»-2024/25
11сегодня, 13:15
Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Херль, Чофениг, Хайбек, Дешванден, Форфанг, Ланишек, Гайгер выйдут на старт
3сегодня, 13:01
Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»
2сегодня, 13:00
❄️ «Тур де Ски». Шлинн выиграла классическую гонку преследования, Йохауг уступила 0,2 секунды
72сегодня, 12:19
Харальд Амундсен: «Мне сказали, что Клэбо взвинтил темп – стало страшно. Я даже не осмеливался обернуться вплоть до последнего толчка»
сегодня, 12:13
❄️ «Тур де Ски». Амундсен выиграл классическую гонку преследования на 15 км, Клэбо – 3-й
127сегодня, 10:10
❄️ «Тур де Ски». 3-й этап. Шлинн победила в коньковой «разделке» на 20 км, Йохауг – 2-я, Нисканен – 3-я, Диггинс – 6-я
115вчера, 15:07
Турне четырех трамплинов. 2-й этап. Херль победил в квалификации, Чофениг – 2-й, Хайбек – 3-й
2вчера, 14:41
Йоханнес Клэбо: «Демотивировало видеть, как Крюгер и Йенссен работают вместе. Бежать вдвоем было преимуществом»
8вчера, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Смирнова продолжает лидировать, Непряева – 2-я, Маслакова – 3-я
623 декабря 2024, 20:05
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Горбунов – 2-й, Коростелев – 3-й, Большунов – 5-й
23 декабря 2024, 19:59
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Сундлинг – 3-я, Йохауг – 4-я
615 декабря 2024, 15:48
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Амундсен продолжает лидировать, Клэбо – 2-й, Ниенге – 3-й
1415 декабря 2024, 13:40
Легков, Борзаковский, Семин и Мостовой посетят благотворительную лыжную гонку «Это все еще я» в Дубровицах
8 декабря 2024, 07:49
Анна Суркова ждет второго ребенка
13 декабря 2024, 14:00
Йохауг раскритиковала трассу в Руке: «Я рада, что в Тронхейме таких трасс не будет»
181 декабря 2024, 16:52
Лыжница Чепалова об аресте хоккеистов из Биробиджана: «Публично их осуждаю, но ломать судьбу ребятам уголовным наказанием – перебор»
1329 сентября 2024, 14:36
Юлия Ступак: «Снова услышала вопрос – нет ли у меня армянских корней? И итальянцы говорили, что я похожа на их девушек. Видимо, везде сойду за свою»
425 апреля 2024, 06:31
Аршавин о матче с лыжниками и биатлонистами: «Узнал только Легкова. Знаю фамилию Большунова, а так бы не узнал вживую»
1121 апреля 2024, 15:41
Рекомендуем