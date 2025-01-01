Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге снялся с «Тур де Ски»
Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге снялся с «Тур де Ски».
«Он поедет домой тренироваться. Но ничего драматичного тут нет», – сказал тренер сборной Эйрик Мюр Носсум.
После четырех этапов многодневки Ниенге шел на 24-м месте, отставая от лидера Йоханнеса Клэбо на 2 минуты 59 секунд.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: NRK
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