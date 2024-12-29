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Швейцарского горнолыжника Кавьезеля госпитализировали после падения на Кубке мира в Бормио

Горнолыжник Кавьезель был госпитализирован после падения на Кубке мира в Бормио.

32-летний швейцарец не смог удержаться на ногах во время прохождения трассы в супергиганте.

После падения он находился в сознании, его эвакуировали на вертолете. 

Ранее на этой трассе травмы получили итальянец Пьетро Дзацци, которому диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей, и француз Сиприен Сарразен, который в результате падения получил субдуральную гематому. 

В 2026 году на трассе в Бормио пройдет мужской олимпийский турнир по горнолыжному спорту.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Daily Mail
logoКубок мира
Джино Кавьезель
происшествия
травмы
горные лыжи
logoсборная Швейцарии
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