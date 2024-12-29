Швейцарского горнолыжника Кавьезеля госпитализировали после падения на Кубке мира в Бормио

Горнолыжник Кавьезель был госпитализирован после падения на Кубке мира в Бормио.

32-летний швейцарец не смог удержаться на ногах во время прохождения трассы в супергиганте.

После падения он находился в сознании, его эвакуировали на вертолете.

Ранее на этой трассе травмы получили итальянец Пьетро Дзацци, которому диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей, и француз Сиприен Сарразен, который в результате падения получил субдуральную гематому.

В 2026 году на трассе в Бормио пройдет мужской олимпийский турнир по горнолыжному спорту.