Швейцарского горнолыжника Кавьезеля госпитализировали после падения на Кубке мира в Бормио
Горнолыжник Кавьезель был госпитализирован после падения на Кубке мира в Бормио.
32-летний швейцарец не смог удержаться на ногах во время прохождения трассы в супергиганте.
После падения он находился в сознании, его эвакуировали на вертолете.
Ранее на этой трассе травмы получили итальянец Пьетро Дзацци, которому диагностировали переломы большеберцовой и малоберцовой костей, и француз Сиприен Сарразен, который в результате падения получил субдуральную гематому.
В 2026 году на трассе в Бормио пройдет мужской олимпийский турнир по горнолыжному спорту.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Daily Mail
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