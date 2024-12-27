Второго горнолыжника госпитализировали после падения на Кубке мира в Бормио
Горнолыжник Дзацци госпитализирован после падения на Кубке мира в Бормио.
30-летний итальянец упал вовремя тренировки перед стартом соревнований. Его доставили в больницу на вертолете, врачи диагностировали у него переломы большеберцовой и малоберцовой костей. В субботу Дзацци будет прооперирован.
Пьетро Дзацци стал вторым спортсменом, получившим серьезные травмы на трассе в Бормио.
Ранее француз Сиприен Сарразен наскочил на кочку на повороте и врезался в ограждение, после чего был отправлен в больницу. Ему предстоит операция из-за субдуральной гематомы.
В 2026 году на трассе в Бормио пройдет мужской олимпийский турнир по горнолыжному спорту.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ANSA
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