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Второго горнолыжника госпитализировали после падения на Кубке мира в Бормио

Горнолыжник Дзацци госпитализирован после падения на Кубке мира в Бормио.

30-летний итальянец упал вовремя тренировки перед стартом соревнований. Его доставили в больницу на вертолете, врачи диагностировали у него переломы большеберцовой и малоберцовой костей. В субботу Дзацци будет прооперирован. 

Пьетро Дзацци стал вторым спортсменом, получившим серьезные травмы на трассе в Бормио.

Ранее француз Сиприен Сарразен наскочил на кочку на повороте и врезался в ограждение, после чего был отправлен в больницу. Ему предстоит операция из-за субдуральной гематомы. 

В 2026 году на трассе в Бормио пройдет мужской олимпийский турнир по горнолыжному спорту.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ANSA
logoКубок мира
Пьетро Дзацци
горные лыжи
logoсборная Италии по лыжным видам спорта
происшествия
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