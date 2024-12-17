Раиса Сметанина продолжит лечение в Санкт-Петербурге
Об этом сообщил глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк.
14 декабря стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка находится в тяжелом состоянии после инсульта.
«Самое ценное, что есть у человека, – здоровье. Все эти дни мы переживаем за нашу прославленную лыжницу Раису Петровну Сметанину, которая перенесла инсульт.
От себя лично, всех лыжников и неравнодушных к лыжному спорту жителей нашей страны, хочу поблагодарить министра здравоохранения России Михаила Альбертовича Мурашко, который помог организовать дальнейшее лечение Раисы Петровны в медицинском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Михаил Альбертович выполнил как свой гражданский, так и профессиональный долг», – заявил Семенюк.
Вяльбе о Сметаниной: «Какая помощь может быть со стороны федерации, если человек даже сам дышать не может?»
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