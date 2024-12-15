Вяльбе о Сметаниной: «Какая помощь может быть со стороны федерации, если человек даже сам дышать не может?»

Елена Вяльбе подтвердила, что Раиса Сметанина находится в тяжелом состоянии.

72-летняя Сметанина – четырехкратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам. 14 декабря стало известно, что около недели назад у нее случился инсульт.

«СМИ писали, что она находится в тяжелом состоянии – да, она под ИВЛ. Что еще можно сказать? Какая помощь может быть со стороны федерации, если человек даже сам дышать не может?

Она женщина немолодая, и из Сыктывкара ее транспортировать не будут. Там принимают все возможные меры для ее восстановления», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.