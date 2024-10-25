Кильде перенесет еще одну операцию на плече и полностью пропустит сезон

Горнолыжник Александр Кильде полностью пропустит новый сезон.

Кильде повредил плечо после падения на этапе Кубка мира в Венгене в январе и пропустил остаток сезона.

Спортсмен перенес операцию, но надеялся восстановиться к новому сезону.

Однако у спортсмена началась инфекция в травмированном плече, которая проникла в мышцы. Килде 10 недель проходил лечение антибиотиками, но оно не дало результатов. Теперь спортсмену предстоит еще одна операция.

«Ладно, ребята, буду краток: это было дикое путешествие, но мы еще не закончили. Еще одна операция, еще одна реабилитация и никаких гонок этой зимой. Но поверьте мне — я вернусь», – написал Кильде.

Кильде – двукратный призер чемпионатов мира и призер Олимпийских игр. У него 21 победа в карьере на этапах Кубка мира.