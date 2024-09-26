Энергокомпания Equinor прекратит спонсировать лыжи и футбол в Норвегии по окончании сезона

Норвежские федерации лыж и футбола потеряли крупного спонсора.

Как сообщает NRK, энергетическая компания Equinor прекратит финансовую поддержку лыжных гонок и футбола по окончании сезона. Это объясняется тем, что Equinor пересмотрела приоритеты и станет больше инвестировать в технологии и науку – для укрепления своих позиций в сфере энергетики.

Ранее о прекращении спонсорства Федерации лыжных видов Норвегии также объявляли Sparebank1 и NorEngros .

Социолог и специалист по управлению репутацией Тронд Блиндхейм в комментарии NRK связывает решение Sparebank 1 и Equinor с падением популярности лыжных гонок.

«Думаю, главная причина в том, что они (компании) нашли более привлекательные цели для спонсорства. Раньше лыжи были чем-то вроде «Формулы-1», когда Нортуг всех громил и Тереза (Йохауг) была не хуже. В гонках не хватает харизматичных, знаковых личностей. Многие другие виды спорта и люди стали ярче и, возможно, интереснее для спонсорства», – отметил Блиндхейм в комментарии NRK.

Equinor в свою очередь заявила, что ее решение не связано с падением интереса к лыжам.