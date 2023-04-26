Крупнейший спонсор сборной Норвегии по лыжам объявил о прекращении сотрудничества с командой

Теги лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Йоханнес Клэбо деньги Лыжи

Крупнейший спонсор сборной Норвегии по лыжам прекратил сотрудничество с командой.

Компания Norengros поддерживала сборную более 20 лет.

Уход спонсора произошел сразу после того, как Йоханнес Клэбо решил готовиться к новому сезону вне сборной. 

«У нас есть четкое представление о модели сборной. Сейчас оно нарушено. Это огромная проблема для широты охвата аудитории и отбора атлетов, если лучшие спортсмены хотят бегать самостоятельно.

Сборная не становится более привлекательной, когда лучшие уходят сами по себе», – сообщил менеджер по маркетингу Norengos Эспен Серхауг.

Однако в Norengos отметили, что их решение все-таки не связано с уходом Клэбо на самоподготовку.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем. В команду точно не попадет Эмиль Иверсен

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jhon Jhon
Если лыжи даже в Норвегии не приносят прибыли спонсорам, то с этим видом спорта точно надо заканчивать)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бартоломью Робертс
Искусственное доминирование команды одной страны вызывает деградацию данного вида спорта. Не стало сильных лыжников в Чехии, Италии, Польше, Австрии. Не лучше дела и в биатлоне. Тупменеджеры из ЕС втягивают спорт в политику ... и пожинают плоды своей глупости :о(
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Да вообще надо все эти сборные отменять, пусть каждый бегает/плавает/прыгает сам за себя и за спонсора. Если спонсора не находит частного, то донаты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
encaro_one
У них длительного контракта не было что ли?
А так направление было бы правильное развития: разные коммерческие группы (клубы), разные спонсоры, один сервис.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий