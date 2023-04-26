Крупнейший спонсор сборной Норвегии по лыжам объявил о прекращении сотрудничества с командой
Крупнейший спонсор сборной Норвегии по лыжам прекратил сотрудничество с командой.
Компания Norengros поддерживала сборную более 20 лет.
Уход спонсора произошел сразу после того, как Йоханнес Клэбо решил готовиться к новому сезону вне сборной.
«У нас есть четкое представление о модели сборной. Сейчас оно нарушено. Это огромная проблема для широты охвата аудитории и отбора атлетов, если лучшие спортсмены хотят бегать самостоятельно.
Сборная не становится более привлекательной, когда лучшие уходят сами по себе», – сообщил менеджер по маркетингу Norengos Эспен Серхауг.
Однако в Norengos отметили, что их решение все-таки не связано с уходом Клэбо на самоподготовку.
Сборная Норвегии по лыжным гонкам сократит состав из-за финансовых проблем. В команду точно не попадет Эмиль Иверсен
А так направление было бы правильное развития: разные коммерческие группы (клубы), разные спонсоры, один сервис.