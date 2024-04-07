Червоткин о том, как опередил Большунова: «Вылетаю из-за поворота, а тут Саня буквально передо мной. Я понимаю, что нужно просто прыгать и стараться»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Алексей Червоткин Александр Большунов Лыжи

Алексей Червоткин рассказал, как сложился для него масс-старт в гору.

Червоткин занял второе место, опередив на финальном отрезке гонки Александра Большунова.

«Сводило мышцы. В середине подъема еще от меня отъехали втроем, я такой: ну ладно, борьбы не получится.

Старался бороться за мини-тур, держать свою позицию. Когда ребята подустали, стало как-то психологически полегче – значит, я не совсем плохо шел.

Ну а когда мне Женя Семяшкин подарил третью позицию, меня последние 500 метров просто перезагрузило.

Я прошел таким полуконьком под каждый шаг, вылетаю из-за поворота, а тут буквально передо мной Саня стоит. Я понимаю, что нужно просто прыгать и стараться», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».

4 комментария
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Лёха, это было Мега эпично!!! Готов пересматривать этот финиш ещё сотни раз! Откуда ты взял эти силы, ещё в сравнении с Большуновым, которого просто вырубило! Гонка получилась просто супер! И картинка, и интрига, и трасса! Браво 👏
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Гангстер во всей красе. Вчера только жаловался, что хочет обыграть Болле, но не получается. И вот сегодня, пусть и не за победу, но эпично заехал в гору впереди.
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Вот так и открывается второе дыхание и вырастают крылья. Увидел что 3-я позиция его - взял её. А когда увидел грузную спину Сани, который с последними силами ели шёл - то обогнал и 2-е место уже в руках. Молодец!!! И 2-е место горы взял и 3-е место в туре.
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