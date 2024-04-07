Червоткин о том, как опередил Большунова: «Вылетаю из-за поворота, а тут Саня буквально передо мной. Я понимаю, что нужно просто прыгать и стараться»

Алексей Червоткин рассказал, как сложился для него масс-старт в гору.

занял второе место, опередив на финальном отрезке гонки .

«Сводило мышцы. В середине подъема еще от меня отъехали втроем, я такой: ну ладно, борьбы не получится.

Старался бороться за мини-тур, держать свою позицию. Когда ребята подустали, стало как-то психологически полегче – значит, я не совсем плохо шел.

Ну а когда мне Женя Семяшкин подарил третью позицию, меня последние 500 метров просто перезагрузило.

Я прошел таким полуконьком под каждый шаг, вылетаю из-за поворота, а тут буквально передо мной Саня стоит. Я понимаю, что нужно просто прыгать и стараться», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».