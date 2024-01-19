Горные лыжи. Кубок мира. Сарразен победил в скоростном спуске, Шидер – 2-й, Одерматт – 3-й

Теги Кубок мира результаты горные лыжи сборная Италии сборная Австрии сборная Канады сборная США сборная Швейцарии скоростной спуск сборная Франции Доминик Парис Винсент Крихмайер Сиприен Сарразен Марко Одерматт Жюстен Мюризье Райан Кокран-Зигле Кэмерон Александер Лыжи

Сиприен Сарразен выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кицбюэле.

Горные лыжи

Кубок мира

Кицбюэль, Австрия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Сиприен Сарразен (Франция) – 1.55,75

2. Флориан Шидер (Италия) – 0,05

3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,34

4. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,35

5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,46

6. Доминик Парис (Италия) – 0,58

7. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,60

8. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 0,83

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1 комментарий
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После победы в Бормио и двух вторых мест в Венгене Сарразен провел очередную блестящую гонку и выиграл самый престижный скоростной спуск сезона, браво! Флориан Шидер, как и год назад, снова второй, видимо, эта сложнейшая трасса ему очень подходит, т.к. на других этапах он ни разу не был на пьедестале. Марко Одерматт стал третьим, но продолжает лидировать в зачете скоростного спуска. Завтра на Штрайфе будет еще один скоростной спуск.
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