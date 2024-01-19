Горные лыжи. Кубок мира. Сарразен победил в скоростном спуске, Шидер – 2-й, Одерматт – 3-й
Сиприен Сарразен выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кицбюэле.
Горные лыжи
Кубок мира
Кицбюэль, Австрия
Мужчины
Скоростной спуск
1. Сиприен Сарразен (Франция) – 1.55,75
2. Флориан Шидер (Италия) – 0,05
3. Марко Одерматт (Швейцария) – 0,34
4. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,35
5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,46
6. Доминик Парис (Италия) – 0,58
7. Винсент Крихмайер (Австрия) – 0,60
8. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 0,83