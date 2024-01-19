Горные лыжи. Кубок мира. Сарразен победил в скоростном спуске, Шидер – 2-й, Одерматт – 3-й

Сиприен Сарразен выиграл скоростной спуск на этапе Кубка мира в Кицбюэле.

Горные лыжи

мира

Кицбюэль, Австрия

Мужчины

Скоростной спуск

1. Сиприен Сарразен (Франция) – 1.55,75

2. Флориан Шидер (Италия) – 0,05

3. (Швейцария) – 0,34

4. Райан Кокран-Зигле (США) – 0,35

5. Кэмерон Александер (Канада) – 0,46

6. (Италия) – 0,58

7. (Австрия) – 0,60

8. Жюстен Мюризье (Швейцария) – 0,83