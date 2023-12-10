Йоханнес Клэбо: «На Кубке мира в Руке я стал 21-м, а сегодня – 7-м. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак»

Йоханнес Клэбо оценил на 7 из 10 свою нынешнюю форму.

Сегодня норвежский лыжник занял седьмое место в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победил Харальд Амундсен.

– Это было неплохо – лучше, чем две недели назад. [На этапе] в Руке я занимал 21-е место, а сегодня поднялся до 7-го. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак перед следующим уикэндом.

– Как бы вы оценили свою форму?

– На хорошие 6,5-7 баллов из 10. Не хватает еще 30 процентов, – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо в эфире Viaplay.