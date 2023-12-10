Йоханнес Клэбо: «На Кубке мира в Руке я стал 21-м, а сегодня – 7-м. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Йоханнес Клэбо оценил на 7 из 10 свою нынешнюю форму.

Сегодня норвежский лыжник занял седьмое место в коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победил Харальд Амундсен.

– Это было неплохо – лучше, чем две недели назад. [На этапе] в Руке я занимал 21-е место, а сегодня поднялся до 7-го. Я на пути к восстановлению, и это хороший знак перед следующим уикэндом.

– Как бы вы оценили свою форму?

– На хорошие 6,5-7 баллов из 10. Не хватает еще 30 процентов, – сказал пятикратный олимпийский чемпион Клэбо в эфире Viaplay.

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5 комментариев
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Ответ Йенс Мустерманн
На тур де ски, по идее, как раз должен добраться до 10 баллов из 10 )
Там отставание больше 40 секунд 😂
+3
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+3
Самое смешное, что король сравнивает не секунды, а места. Какая-то странная математика от короля, потому что сравнивать нужно секунды, ибо они абсолютны, а места - относительны.

И если мы посмотрим на секунды, то обнаружим, что сегодня короля отоварили на 43,9 секунды, а в прошлый раз на 42,8 сек на 10 км и 54,8 на 20 км.

То есть ни о каком улучшении формы речи идти не может. Ее и не могло быть, потому что он не болел ничем.
+1
0
+1
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На тур де ски, по идее, как раз должен добраться до 10 баллов из 10 )
+2
-2
0
Не хватает 30%, я валяюсь просто))) Где-то я про эти 20-30% скольжения уже слышал)
+1
-1
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Andry 72
Там отставание больше 40 секунд 😂
Какое отношение это имеет к грядущей многодневке ))
0
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