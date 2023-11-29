Юрий Бородавко: «Травма Большунова была и остается очень серьезной. Она требует очень длительного лечения»

Юрий Бородавко рассказал о состоянии здоровья Александра Большунова.

– Юрий Викторович, насколько серьезны проблемы со спиной? Он провел четыре гонки, если Кубок Хакасии считать, и во всех победил.

– Травма была и остается очень серьезной. Она требует очень длительного лечения. Это не простуда, когда неделю можно отлежаться, а потом без проблем все наверстать. Такие великие спортсмены, как Бьорн Дели и из-за таких же травм заканчивали с большим спортом. С Сашей мы договорились идти пошагово.

У нас есть два прекрасных специалиста: мануальный терапевт Сергей Чечиль и массажист Игорь Иванусенко. Они очень плотно занимаются не только с Большуновым, но и с Лешей Червоткиным. Очень плотно. После каждой тренировки и тейпирование, и специальная гимнастика разработана, которую спортсмены делали и продолжают делать. Мы ведем постоянный контроль здоровья, по МРТ смотрели, как идет заживление. В данном случае главный принцип – не навредить, прежде всего тренировкам.

Это благодаря им Большунов может соревноваться. Перед тем, как приступить к лечению, нужно четко представлять – что лечить, как лечить, выработать методику лечения. А затем неукоснительно это выполнять. Это огромная ответственность для специалистов, ведь они работают со спортсменами высочайшего уровня, тут ошибок быть не может. Чечиль и Иванусенко по несколько часов в день посвящают ребятам. Каждый день.

— У Большунова в последние годы постоянно что-то происходит.

— Видимо, ему судьбой предначертано преодолевать эти препятствия. Чего только стоит операция под наркозом на гайморовых пазухах, после падения с велосипеда была проблемы с ахиллами, и многое-многое другое. Чтобы быть наверху, он постоянно должен что-то преодолевать. Это его путь. Путь воина, – сказал .