Юрий Бородавко: «Из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олимпиада-2026 Вероника Степанова Лыжи

Тренер Юрий Бородавко прокомментировал слова лыжницы Степановой об Олимпиаде-2026.

«Уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде-2026. Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой», – заявила Вероника Степанова.

«Запретить участвовать я не могу. Другой вопрос, допустят ли нас до соревнований на Олимпийских играх. С некоторых пор оптимизма у меня поубавилось, я просто смотрю на мир своими глазами и вижу, что происходит, и делаю свои прогнозы.

Я бы тоже с удовольствием готовился к Олимпийским играм, готовил бы своих спортсменов. Я бы очень хотел поехать в Милан и побороться там. Пока жизнь показывает другую сторону медали, которая не позволяет нам это сделать.

Из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены. В первую очередь, финансово. Интерес к лыжным гонкам пропадает, просмотры падают, это все не приносит какого-то интереса к лыжным гонкам.

Но новые спортсмены, которые только пришли, попадают на пьедестал и получают хорошие призовые. Они только этому и рады, и вполне комфортно себя чувствуют», – сказал Бородавко.

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5 комментариев
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Melnikov1968
Здравый смысл начинает возобладать над бравадой.
+10
-1
+9
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Olga.t
Спасибо, что признали это.
Как там Вяльбе, всё ещё ждёт, что приползут на коленях?
+8
-1
+7
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Luca di Montezemolo
Вау.... адекватное высказывание, даже странно его видеть, обычно в этой ветке на всякий трешак натыкаюсь.
+4
0
+4
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papadok
Инсайдерское подтверждение того, что все эти междусобойные игрища с лошадиными призовыми задуманы с одной целью - продемонстрировать "нам не больно". В условиях конфронтации с соседями возникает вопрос - а нельзя ли найти этим средствам лучшее применение.
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0
0
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