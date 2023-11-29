Юрий Бородавко: «Из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены»

Тренер Юрий Бородавко прокомментировал слова лыжницы Степановой об Олимпиаде-2026.

«Уже вижу, как буду выступать на Олимпиаде-2026. Мой моторчик внутри раскручивается все с большей силой», – заявила .

«Запретить участвовать я не могу. Другой вопрос, допустят ли нас до соревнований на Олимпийских играх. С некоторых пор оптимизма у меня поубавилось, я просто смотрю на мир своими глазами и вижу, что происходит, и делаю свои прогнозы.

Я бы тоже с удовольствием готовился к Олимпийским играм, готовил бы своих спортсменов. Я бы очень хотел поехать в Милан и побороться там. Пока жизнь показывает другую сторону медали, которая не позволяет нам это сделать.

Из-за отсутствия российских лыжников на международных стартах прежде всего страдают наши спортсмены. В первую очередь, финансово. Интерес к лыжным гонкам пропадает, просмотры падают, это все не приносит какого-то интереса к лыжным гонкам.

Но новые спортсмены, которые только пришли, попадают на пьедестал и получают хорошие призовые. Они только этому и рады, и вполне комфортно себя чувствуют», – сказал .