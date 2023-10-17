Ирина Коваленко о работе со сборной Китая: «Я наслышана, что у них есть проблемы. Они сейчас заново формируют команду, а в тот момент всех распустили»

Лыжница Ирина Коваленко рассказала, почему у нее не сложилась работа со сборной Китая.

— В какой момент появилось предложение из Китая?

— Я подписала контракт со сборной Китая, консультировала онлайн, помогала Максиму Волкову (сейчас — консультант группы Егора Сорина). Максим отвечал за то, как подготовить, например, к определенному старту. Я понимала, где и какая группа мышц должна быть, потому что у китайцев есть особенность — слабые руки, сильные ноги. И вот здесь я играла в этот кубик Рубика.

Я должна была вылетать в Китай 12 ноября, но из-за ковидной истории мне дали красный код. Это означает, что ты не можешь прилететь страну из-за того, что были нарушения, хотя я все сдавала, у меня все было отлично. Но здесь смотрит государство.

Когда я консультировала китайцев онлайн — это были, наверное, самые тяжелые два месяца. Они все писали, что вот на следующей неделе смогу вылететь к ним, потом еще через неделю. Было очень тяжело, моя работа в Москве немножко сказалась на этом всем. Когда я присоединилась к ним после Олимпиады, это было в Европе, мы начали работать полноценно. Из Осло мы переехали в Швецию, а потом в Финляндию.

Это был, конечно, очень крутой опыт. В Пекине на зимней Олимпиаде для них все было не настолько позитивно, но я могу сказать точно, что это та нация, которая, если для нее поставить какую-то цель, точно ее добьется. Ребята там — трудяги. Для меня это сверхъестественные люди. У нас были ребята из Тибета, они дети шерпов. То есть мы делаем интервальные, интенсивные тренировки, я вижу, что у девчонок пульс 120. Ты на них смотришь, они занимаются 3 года на лыжах, а мы стоим и думаем, как такое возможно. Удивительно, конечно.

— До Китая вы так в итоге и не доехали?

— Да. Когда весной ситуация начала обостряться и все ребята уже уехали домой, у меня приехали родители. Мы сели, приняли решение…

Есть такая ситуация, не знаю, насколько можно говорить про нее или нет. Возможно, скоро это все будет в официальном доступе. В общем, там очень нехорошая ситуация произошла от начальства не в сторону нас. Я наслышана, хотя это могут быть и слухи, что у них есть проблемы. Они сейчас заново формируют команду, а в тот момент они всех распустили. То есть я помню, что нам дали всем отпуск. После отпуска я посидела, подумала, что это немного не моя история, – сказала Коваленко.