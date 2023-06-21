Йохауг о состоянии после родов: «Плакала в тысячу раз больше, чем ребенок. Я хорошо знаю свое тело, но совершенно не контролировала себя»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Лыжи

Тереза Йохауг рассказала, как чувствовала себя после родов.

14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам родила дочь 17 мая этого года.

«Я плакала в тысячу раз больше, чем мой ребенок. Это был выброс огромного количества гормонов. 

Как элитная спортсменка, я очень хорошо знаю свое тело. Но тут я совершенно не контролировала себя. Я просто лежала в кровати и рыдала», – рассказала Йохауг.

Лыжница отметила, что сейчас она стала спокойнее.

«Сейчас я могу пойти погулять, взяв с собой ланч и кофе в термосе. Еще год назад я не могла себе этого позволить – мне казалось, что я зря трачу время.

Теперь же я могу просто получать удовольствие», – сказала Йохауг в подкасте Johaugredaksjonen. 

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