Йохауг о состоянии после родов: «Плакала в тысячу раз больше, чем ребенок. Я хорошо знаю свое тело, но совершенно не контролировала себя»
Тереза Йохауг рассказала, как чувствовала себя после родов.
14-кратная чемпионка мира по лыжным гонкам родила дочь 17 мая этого года.
«Я плакала в тысячу раз больше, чем мой ребенок. Это был выброс огромного количества гормонов.
Как элитная спортсменка, я очень хорошо знаю свое тело. Но тут я совершенно не контролировала себя. Я просто лежала в кровати и рыдала», – рассказала Йохауг.
Лыжница отметила, что сейчас она стала спокойнее.
«Сейчас я могу пойти погулять, взяв с собой ланч и кофе в термосе. Еще год назад я не могла себе этого позволить – мне казалось, что я зря трачу время.
Теперь же я могу просто получать удовольствие», – сказала Йохауг в подкасте Johaugredaksjonen.
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