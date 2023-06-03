Михаил Иванов о нейтральном статусе: «До какого-то периода эта ситуация была терпимой, но совсем обезличенными спортсмены не захотят выступать»
Олимпийский чемпион объяснил, почему российские лыжники могут отказаться от соревнований.
«Я думаю, что наши ведущие лыжники и сами не захотят выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Потому что мы и так слишком долго выступали без флага и гимна своей страны.
До какого-то периода эта ситуация еще была терпимой, но совсем обезличенными спортсмены не захотят выступать.
Тут уже будут совсем другие причины для присвоения нейтрального статуса, и я думаю, вряд ли лыжники согласятся на такое», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Михаил Иванов.
Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении
Международные старты это высшая планка для любого спортсмена
Сидеть в России и соревноваться самим собой -прекрасная перспектива ?!