Михаил Иванов о нейтральном статусе: «До какого-то периода эта ситуация была терпимой, но совсем обезличенными спортсмены не захотят выступать»

Олимпийский чемпион объяснил, почему российские лыжники могут отказаться от соревнований.

«Я думаю, что наши ведущие лыжники и сами не захотят выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Потому что мы и так слишком долго выступали без флага и гимна своей страны.

До какого-то периода эта ситуация еще была терпимой, но совсем обезличенными спортсмены не захотят выступать.

Тут уже будут совсем другие причины для присвоения нейтрального статуса, и я думаю, вряд ли лыжники согласятся на такое», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Михаил Иванов.

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