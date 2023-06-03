Михаил Иванов о нейтральном статусе: «До какого-то периода эта ситуация была терпимой, но совсем обезличенными спортсмены не захотят выступать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Михаил Иванов Лыжи

Олимпийский чемпион объяснил, почему российские лыжники могут отказаться от соревнований.

«Я думаю, что наши ведущие лыжники и сами не захотят выступать на международных стартах в нейтральном статусе. Потому что мы и так слишком долго выступали без флага и гимна своей страны.

До какого-то периода эта ситуация еще была терпимой, но совсем обезличенными спортсмены не захотят выступать.

Тут уже будут совсем другие причины для присвоения нейтрального статуса, и я думаю, вряд ли лыжники согласятся на такое», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Михаил Иванов.

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4 комментария

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melmi
Зачем за всех говорить
Международные старты это высшая планка для любого спортсмена
Сидеть в России и соревноваться самим собой -прекрасная перспектива ?!
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Alestern
Всё правильно сказал..
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Alestern
Ответ melmi
Зачем за всех говорить Международные старты это высшая планка для любого спортсмена Сидеть в России и соревноваться самим собой -прекрасная перспектива ?!
Пускай выступают , но исключительно за свой счёт!.. ведь страну они никакую представлять не собираются всё равно, выступают лично для себя.. поэтому и в финансировании государства не нуждаются значит.
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