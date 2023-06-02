Иверсен будет готовиться к сезону под руководством тренера сборной Австрии Нистада

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Тронд Нистад Эмиль Иверсен Лыжи

Норвежец Эмиль Иверсен будет готовиться к сезону под руководством тренера сборной Австрии.

Тронд Нистад возглавляет австрийскую команду с 2016 года. До этого он работал со сборной Норвегии. 

Иверсен был исключен из сборной по итогам сезона сезона. 

«Мы с Эмилем немного поговорили, прежде чем он попросил меня помочь.

На следующей неделе мы встретимся в Тронхейме и поработаем над созданием проекта, определим дальнейшие действий. Цель состоит в том, чтобы Эмиль вернулся на правильный путь», – сказал Нистад. 

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1 комментарий

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Olga.t
Не сдаётся Пятачок))
Ну что ж, может быть откроется второе дыхание.
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