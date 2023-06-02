Иверсен будет готовиться к сезону под руководством тренера сборной Австрии Нистада
Норвежец Эмиль Иверсен будет готовиться к сезону под руководством тренера сборной Австрии.
Тронд Нистад возглавляет австрийскую команду с 2016 года. До этого он работал со сборной Норвегии.
Иверсен был исключен из сборной по итогам сезона сезона.
«Мы с Эмилем немного поговорили, прежде чем он попросил меня помочь.
На следующей неделе мы встретимся в Тронхейме и поработаем над созданием проекта, определим дальнейшие действий. Цель состоит в том, чтобы Эмиль вернулся на правильный путь», – сказал Нистад.
Ну что ж, может быть откроется второе дыхание.