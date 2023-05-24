Наталья Непряева: «Выйти из зоны комфорта после отдыха всегда тяжело, но когда ты входишь в это рабочее состояние, все получается само»

Олимпийская чемпионка по лыжам Наталья Непряева рассказала о возвращении к тренировкам.

Ранее спортсменка проводила отпуск в Дубае.

«Выйти из зоны комфорта после отдыха всегда тяжело, но когда ты входишь в это рабочее состояние, все получается само (step by step, как говорится 😁) и тело уже принимает изнурительные тренировки как должное, главное видеть цель, с которой просыпаешься по утрам, тогда 5:30 на будильнике не покажется чем-то нереальным и раздражительным», – написала Непряева.