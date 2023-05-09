Карлссон, Далквист и Сван могут вернуться к тренировкам со сборной Швеции

Шведские лыжницы Фрида Карлссон, Майя Далквист и Линн Сван могут начать подготовку к сезону в составе национальной команды.

В прошлом году спортсменки тренировались индивидуально.

«У нас прошел очень конструктивный диалог, и он меня обнадежил», – сказал директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

«Все было весьма позитивно – вероятно, осталось согласовать последние детали перед подписанием контракта. Не знаю, все ли для этого готово, но есть все предпосылки», – говорит Пер Нильссон, личный тренер Фриды Карлссон.

Состав сборной Швеции будет объявлен 11 мая.