Карлссон, Далквист и Сван могут вернуться к тренировкам со сборной Швеции

Теги лыжные гонки сборная Швеции жен Майя Далквист Фрида Карлссон Линн Сван Андерс Бистрем Лыжи

Шведские лыжницы Фрида КарлссонМайя Далквист и Линн Сван могут начать подготовку к сезону в составе национальной команды.

В прошлом году спортсменки тренировались индивидуально.

«У нас прошел очень конструктивный диалог, и он меня обнадежил», – сказал директор сборной Швеции Андерс Бистрем.

«Все было весьма позитивно – вероятно, осталось согласовать последние детали перед подписанием контракта. Не знаю, все ли для этого готово, но есть все предпосылки», – говорит Пер Нильссон, личный тренер Фриды Карлссон.

Состав сборной Швеции будет объявлен 11 мая. 

 

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