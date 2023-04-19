Степанова об Авачинском марафоне: «Удовольствия не получила. Если коротко: скучно, девочки. 2,5 часов не хватило, чтобы понять «магию марафона»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Ирина Казакевич Вероника Степанова Авачинский марафон Лыжи

Лыжница Вероника Степанова объяснила, почему Авачинский марафон показался ей скучным.

Гонка проходила 16 апреля, Степанова одержала победу.

«Авачинский стал моим первым марафоном в жизни, никогда раньше 50+ на соревнованиях не бегала. Зачем решила попробовать? Во-первых,  неплохая тренировка. Во-вторых, съемочная группа  документального фильма попросила – поэтому бежала с  GoPro. В третьих, все-таки домашний, камчатский марафон. 

Но от самого процесса удовольствия не получила. Если коротко: скучно, девочки. Мне не хватило двух с половиной часов на дистанции, чтобы понять «магию марафона», которая привлекает тысячи людей. Стартовали, разобрались по группам, встали друг за другом и поехали. И так 51 километр. 

Спортивных задач не было – кроме «не проиграть биатлонисткам из сборной». В какой-то момент в начале гонки показалось, что Ирина Казакевич в нашей группе, но, обернувшись, убедилась, что ошиблась, она отстала. Потом уже просто катила в свое удовольствие (нет). Мокрый снег мне на руку в борьбе, но сам по себе удовольствия не доставляет. 

К Авачинскому не готовилась совершенно,  все предыдущие дни либо встречалась с юными спортсменами либо показывала наши красоты съемочной группе документального фильма о Камчатке. Насколько поняла из коротких реплик в процессе гонки, лыжники вокруг меня не готовились тоже.

Тем не менее в процессе наматывания километров вот какая мысль меня посетила: выбрать марафон, подготовиться уже серьезно, по настоящему – и постараться выиграть в абсолюте, то есть обыграть ВСЕХ мужчин – участников.

На жестких трассах вероятность этого примерно ноль, но в снегопад или сразу после него, на мягкой, рыхлой, «моей» трассе у меня должен появиться шанс. Вот это может стать настоящим челленджем, стимулом для меня – а вам пищей для обсуждений», – написала олимпийская чемпионка в колонке на сайте «7 стартов».

Степанова и Белов победили на Авачинском марафоне, Казакевич – 2-я

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12 комментариев

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imaxim
Вероника возомнила, что она сильнее Устюгова и Большунова после одного марафона? Однако…
Пусть Непряеву обыграет сначала
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Melnikov1968
Скучно, не бегай. Когда нет конкурентов, всегда можно держать себя высокомерно.
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Афанасия
«обыграть ВСЕХ мужчин – участников». Вероника, ты бредишь.
+9
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Iuasamotu
Вероника любит по-быстрому
+7
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Andrey Novikov
Василий Иванович, а фронтом смог бы командовать? - Смог бы Петька. А в мировом масштабе? - Это надо бы малость подготовиться:-))
+5
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heivani
После преснопамятной тридцатки 4марта стоило ли так рассуждать о марафонских дистанциях? Да еще с биатлонистками соревнуясь.
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papadok
Опять какое-то плебейское высокомерие. Обесценивает собственные успехи.
+4
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Водопад
Планы наполеоновские.. Ну что ж.. интересно посмотреть Степашку обгоняющую Большунова... Это было бы реально круто, но по ходу это фантастика)
+3
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Klen2005
Какой бред в голову лезет во время 50 километровой гонки.
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imaxim
Ответ SkierNSK
Вы невнимательно прочитали: "выбрать марафон, подготовиться уже серьезно, по настоящему – и постараться выиграть в абсолюте, то есть обыграть ВСЕХ мужчин – участников" Тут ключевое слово- "выбрать". У нас полно марафонов проходит и можно найти такие, где почти нет топовых участников.
Обычно кто-то из сборников все равно приедет денег подзаработать
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тоторо
господи она еще пкреживала что ира ее обгонит?)))
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