Степанова об Авачинском марафоне: «Удовольствия не получила. Если коротко: скучно, девочки. 2,5 часов не хватило, чтобы понять «магию марафона»

Лыжница Вероника Степанова объяснила, почему Авачинский марафон показался ей скучным.

Гонка проходила 16 апреля, Степанова одержала победу.

«Авачинский стал моим первым марафоном в жизни, никогда раньше 50+ на соревнованиях не бегала. Зачем решила попробовать? Во-первых, неплохая тренировка. Во-вторых, съемочная группа документального фильма попросила – поэтому бежала с GoPro. В третьих, все-таки домашний, камчатский марафон.

Но от самого процесса удовольствия не получила. Если коротко: скучно, девочки. Мне не хватило двух с половиной часов на дистанции, чтобы понять «магию марафона», которая привлекает тысячи людей. Стартовали, разобрались по группам, встали друг за другом и поехали. И так 51 километр.

Спортивных задач не было – кроме «не проиграть биатлонисткам из сборной». В какой-то момент в начале гонки показалось, что Ирина Казакевич в нашей группе, но, обернувшись, убедилась, что ошиблась, она отстала. Потом уже просто катила в свое удовольствие (нет). Мокрый снег мне на руку в борьбе, но сам по себе удовольствия не доставляет.

К Авачинскому не готовилась совершенно, все предыдущие дни либо встречалась с юными спортсменами либо показывала наши красоты съемочной группе документального фильма о Камчатке. Насколько поняла из коротких реплик в процессе гонки, лыжники вокруг меня не готовились тоже.

Тем не менее в процессе наматывания километров вот какая мысль меня посетила: выбрать марафон, подготовиться уже серьезно, по настоящему – и постараться выиграть в абсолюте, то есть обыграть ВСЕХ мужчин – участников.

На жестких трассах вероятность этого примерно ноль, но в снегопад или сразу после него, на мягкой, рыхлой, «моей» трассе у меня должен появиться шанс. Вот это может стать настоящим челленджем, стимулом для меня – а вам пищей для обсуждений», – написала олимпийская чемпионка в колонке на сайте «7 стартов».

Степанова и Белов победили на Авачинском марафоне, Казакевич – 2-я