Вяльбе о проведении Кубка мира: «Будем предлагать не только Тюмень, но и Вельск. Иностранцам будет сложно, но ничего, потерпят»
Елена Вяльбе назвала города, которые будут претендовать на проведение Кубка мира по лыжам.
«Мы надеемся, что, когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену. И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск. Надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят.
«Тур де Ски» в Малиновке? Мы думаем и о таком формате», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Не знаю, как это комментировать.