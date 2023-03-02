Вяльбе о проведении Кубка мира: «Будем предлагать не только Тюмень, но и Вельск. Иностранцам будет сложно, но ничего, потерпят»

Теги Кубок мира лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе назвала города, которые будут претендовать на проведение Кубка мира по лыжам.

«Мы надеемся, что, когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену. И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск. Надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят.

«Тур де Ски» в Малиновке? Мы думаем и о таком формате», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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11 комментариев

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Агасфер Странник
Да нет тетя мотя -терпылы теперь ФЛГР и надоооолго -и предел твоих грез это КР и потемкинские чм -ну типа северокорейских
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Alexander2022
Рукалицо. Потом ее удивляет, что ее в ФИС не избрали?
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petr
Не было такого и вот опять.
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expertmer2020
Слушаю One way ticket - но думаю о Вельске.
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Vicing Charlsson
А почему не в Магадане?
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Ярик01
Опять подогнали свежий кокс из сухпайка единороса.
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expertmer2020
Хотите терпеть - выбирайте Вельск.

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Вадим Р
Вспоминаются слова Шурика соседу Бунше из комедии Иван Васильевич….- Когда вы говорите, то мне кажется, что вы бредите. И это не только к ее разглагольствованиям относится.
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alpa4ino86
Тётка бредит) участие раши в КМ будет очень не скоро, а тем более проведение этапов
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Matt5898
На кого этот бред рассчитан? Что про кубок мира, что про аэропорт. Последнее вообще звучит как издевательство над людьми, не зря она несостоявшийся депутат-единоросс
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Магомед Саид Амирханов
Когда выходим на международную арену?
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