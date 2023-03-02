Вяльбе о проведении Кубка мира: «Будем предлагать не только Тюмень, но и Вельск. Иностранцам будет сложно, но ничего, потерпят»

назвала города, которые будут претендовать на проведение Кубка мира по лыжам.

«Мы надеемся, что, когда решатся все вопросы, мы будем выходить на международную арену. И будем предлагать для международных соревнований не только Тюмень, но и Вельск. Надеюсь, здесь откроется аэропорт. Иностранцам будет сложно, конечно, они не привыкли на таких трассах тренироваться, но ничего, потерпят.

«Тур де Ски» в Малиновке? Мы думаем и о таком формате», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).