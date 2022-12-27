Вяльбе о Кубке России и Кубке мира по лыжам: «Чего их сравнивать? Хорошие соревнования, это главное. У них там свое, у нас свое»

Главаа Федерации лыжных гонок России ( ) заявила, что по лыжным гонкам не нужно сравнивать с Кубком мира.

«А я не знаю, чего сравнивать. Хорошие соревнования, это самое главное. Чего их сравнивать? У них там свое, у нас свое», – сказала Вяльбе.

Российские лыжники в текущем сезоне не выступают на этапах Кубка мира из-за рекомендации МОК не допускать россиян к международным стартам.

Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?