Вяльбе о Кубке России и Кубке мира по лыжам: «Чего их сравнивать? Хорошие соревнования, это главное. У них там свое, у нас свое»

Теги Кубок мира лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе Кубок России Лыжи

Главаа Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Кубок России по лыжным гонкам не нужно сравнивать с Кубком мира. 

«А я не знаю, чего сравнивать. Хорошие соревнования, это самое главное. Чего их сравнивать? У них там свое, у нас свое», – сказала Вяльбе. 

Российские лыжники в текущем сезоне не выступают на этапах Кубка мира из-за рекомендации МОК не допускать россиян к международным стартам. 

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2 комментария

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Адвокака Тульский
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Действительно, чего сравнивать арбуз со свиным хрящиком)
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Лизавета Анна -Мария
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Конечно интереснее наблюдать за своими, тем более , что конкуренция среди наших спортсменов очень приличная.
Лично меня интересуют конечно результаты на КМ, но не так сильно...
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