Вяльбе о Кубке России и Кубке мира по лыжам: «Чего их сравнивать? Хорошие соревнования, это главное. У них там свое, у нас свое»
Главаа Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что Кубок России по лыжным гонкам не нужно сравнивать с Кубком мира.
«А я не знаю, чего сравнивать. Хорошие соревнования, это самое главное. Чего их сравнивать? У них там свое, у нас свое», – сказала Вяльбе.
Российские лыжники в текущем сезоне не выступают на этапах Кубка мира из-за рекомендации МОК не допускать россиян к международным стартам.
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
Лично меня интересуют конечно результаты на КМ, но не так сильно...