Вяльбе о финансировании лыжных гонок в России: «Существующая сейчас система меня устраивает, если мы оставим за скобками детский спорт»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) поделилась мнением о финансировании лыжного спорта.

«Я очень хочу, чтобы мы вернулись к тому, что у нас было в Советском Союзе, когда дети, приходя в детскую спортивную школу, знали, что их родители ни на что деньги тратить не будут. А сейчас мы в любой детской спортивной школе фактически «доим» родителей, потому что инвентаря не хватает, качественного — вообще нет.

А хорошие лыжи хотят все, потому что они позволяют добиться хорошего результата. Мазей и парафинов категорически не хватает, это очень дорого. Если дети едут на сборы, то родители дополнительно платят за проживание, питание и прочее. Я не хочу такую рыночную экономику. Я хочу, чтобы детско-юношеский спорт был полностью на государственном обеспечении.

Самое простое — заниматься видом спорта, где не нужна никакая экипировка, хотя даже в беге тебе понадобится не одна пара качественных кроссовок, которые тоже стоят денег. А у нас в стандартах спортивной подготовки вряд ли будет прописано, что спортсмен за год может сменить пять-шесть пар. Значит, на чьи все это плечи ложится? Правильно — родителей или самих спортсменов.

В лыжных гонках я знаю массу примеров, когда иностранные спортсмены летом едут в Австралию или Новую Зеландию и параллельно с тренировками работают уборщицами в гостиницах или моют посуду. И на заработанные деньги они потом ездят на Кубки мира. Я не хочу, чтобы наши спортсмены так жили, в такой спортивной рыночной экономике. Потому что для меня они все равно профессионалы, и я себя тоже считала профессионалом, но при этом у меня никогда не болела голова о том, будут деньги или нет.

Спортсмен должен заниматься спортом, если он будет искать спонсоров, думать о том, как сделать визу или купить билет, то у него не будет времени для тренировок и отдыха. И нельзя сравнивать страны, в которых живет условно 3 млн человек, где отобраться на Олимпиаду может чуть ли не любой, и Россию, где конкуренция огромная. Как и в Норвегии, я не думаю, что у них нет конкуренции за право поехать на Кубок мира. И там, кстати, работает государственная программа.

Существующая сейчас в российских лыжных гонках система меня устраивает, если мы оставим за скобками детский спорт. Я точно знаю, что мне не нужно искать деньги на билеты и думать, как мы будем расплачиваться за гостиницы, — никто нас там в заложники не возьмет, потому что все оплатит государство, за что мы им безмерно благодарны. Если это убрать, то большую часть видов спорта в стране можно закрывать.

И дай бог, чтобы наши спортсмены никогда не стали жить как на Западе. Я этого не хочу», – сказала Вяльбе.