Непряева о победе в классической «разделке»: «Гонка очень тяжелая, особенно тяжело дался последний круг, но в принципе все хорошо»

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в классической «разделке» на этапе Кубка России в Красногорске.

«Мне даже нравится бегать в такую погоду, в принципе у меня часто получается показать хороший результат, именно когда такая тяжелая погода.

Гонка очень тяжелая, особенно тяжело дался последний круг, но в принципе все хорошо. С первых кругов я выигрывала даже больше, чем во второй и третий. Сегодня совершенно другое самочувствие, нежели вчера», – сказала Непряева.