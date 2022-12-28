Непряева о победе в классической «разделке»: «Гонка очень тяжелая, особенно тяжело дался последний круг, но в принципе все хорошо»
Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в классической «разделке» на этапе Кубка России в Красногорске.
«Мне даже нравится бегать в такую погоду, в принципе у меня часто получается показать хороший результат, именно когда такая тяжелая погода.
Гонка очень тяжелая, особенно тяжело дался последний круг, но в принципе все хорошо. С первых кругов я выигрывала даже больше, чем во второй и третий. Сегодня совершенно другое самочувствие, нежели вчера», – сказала Непряева.
Комментарии