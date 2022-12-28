Непряева о победе в классической «разделке»: «Гонка очень тяжелая, особенно тяжело дался последний круг, но в принципе все хорошо»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Наталья Непряева Лыжи

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в классической «разделке» на этапе Кубка России в Красногорске.

«Мне даже нравится бегать в такую погоду, в принципе у меня часто получается показать хороший результат, именно когда такая тяжелая погода.

Гонка очень тяжелая, особенно тяжело дался последний круг, но в принципе все хорошо. С первых кругов я выигрывала даже больше, чем во второй и третий. Сегодня совершенно другое самочувствие, нежели вчера», – сказала Непряева.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий