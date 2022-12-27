Наталья Непряева: «Внутри была какая‑то вялость сегодня, будто не могла себя заставить. Рада, что удалось собраться к последним двум забегам»
Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в коньковом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.
«У нас полуфинал получился, как финал. Потому что все сильнейшие бежали там, как мне показалось.
Больше именно внутри была какая‑то вялость сегодня, что я будто не могла себя заставить. Мне думалось: что же такое, соберись. Все‑таки рада, что удалось собраться к последним, наверное, двум забегам», – сказала Непряева.
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