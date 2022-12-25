Наталья Непряева: «Это только кажется, что я легко победила – я старалась от забега к забегу. Пока не совсем довольна состоянием»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Наталья Непряева Лыжи

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Это только кажется, что я легко победила – я старалась от забега к забегу. Не обращала внимания с кем я бегу, все равно выкладывалась. Не знаю, пока не совсем довольна в этом году состоянием. Мне нужно разгоняться.

На этом этапе очень хорошо, что быстрый снег. Наконец-то у нас быстрые движения, а не как по морозам в -20. Планирую бежать все гонки, если все хорошо будет», – сказала Непряева в эфире телеканала «Спортивный».

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6 комментариев

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Александр Шульгин
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Семейный подряд побеждает. Непряева кстати даже внешне изменилась прямо похорошела.
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Огюст
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Верно Наташа -в лыжах лёгких побед не бывает ,они всегда тяжело достаются ! Умница ,с очередной тебя победой !
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Tatyana@griga
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Молодец, Наталья!! Поздравляю с победой!!)
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SkierNSK
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Тогда страшно представить, что будет когда Непряева будет в топ форме.
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Илья Филиппов
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Работа ее лыж и Степановских-это небо и земля конечно,видно было с коптера,что Вероника сегодня в пролете будет,ну ничего,они с Устюговым ещё покажут себя в коньке
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ivan 07
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Наталья в форме. И вообще сегодня будущая семейная пара в блеске.
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