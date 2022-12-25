Наталья Непряева: «Это только кажется, что я легко победила – я старалась от забега к забегу. Пока не совсем довольна состоянием»

Лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в классическом спринте на этапе Кубка России в Красногорске.

«Это только кажется, что я легко победила – я старалась от забега к забегу. Не обращала внимания с кем я бегу, все равно выкладывалась. Не знаю, пока не совсем довольна в этом году состоянием. Мне нужно разгоняться.

На этом этапе очень хорошо, что быстрый снег. Наконец-то у нас быстрые движения, а не как по морозам в -20. Планирую бежать все гонки, если все хорошо будет», – сказала Непряева в эфире телеканала «Спортивный».