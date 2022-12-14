Александр Большунов: «Быть спортсменом года в России почетно, потому что лучшие спортсмены мира находятся у нас»

Трехкратный олимпийский чемпион высказался о получении награды Национальной спортивной премии в номинации «Спортсмен года».

«Благодарю вас за эту награду, это очень достойный приз. Быть спортсменом года в России почетно, потому что самые лучшие спортсмены мира находятся у нас здесь, в России.

Также хочу поблагодарить наших тренеров, нашу команду, это и их награда тоже. Потому что подобные успехи всегда складываются из мелочей», – сказал Большунов.