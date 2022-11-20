Александр Легков: «Нужно думать о том, чтобы показывать трансляции лыжных гонок, потому что люди этого ждут. Смотреть по веб-камерам – это абсолютно не то»

Олимпийский чемпион высказался о том, что трансляция первого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи велась с помощью веб-камер.

«Конечно, нужно думать о том, чтобы показывать трансляции, потому что люди этого ждут. Я сам хотел бы посмотреть, предположим, но я даже не знаю, где эту трансляцию найти.

Хотелось бы, чтобы трансляции были как в биатлоне. Мне как болельщику и человеку, который хотел бы посмотреть, как ребята бегут, хочется видеть все это в виде трансляции на условном «Матч ТВ». Посмотрел бы как мира, но такой возможности нет.

Смотреть по веб-камерам – это абсолютно не то. Нужно, чтобы руководство об этом задумалось. Я говорю не только о , но даже на уровне Министерства спорта и людей, которые за это отвечают.

Наверное, совместно с «Матч ТВ» нужно поднимать этот вопрос. Потому что смотреть лыжные гонки хотят многие.

Меня от просмотра не отучить даже такой картинкой. Я все равно буду пытаться найти и посмотреть те или иные гонки. Но я понимаю, что происходит и как профессионал, и как человек, который вел и комментировал гонки с точки зрения эксперта.

Конечно, нужно делать так, чтобы руководство задумалось. Я готов взять эту миссию на себя. Если бы мне дали карт-бланш и сказали: «Саш, договаривайся». Я бы с огромным удовольствием это сделал.

Когда проходили контрольные гонки в Ханты-Мансийске и показывали по «Матч ТВ», я тоже туда свою небольшую лепту внес. И я очень этому рад, и тому, что это показали. Мы совместными силами сделали так, что эту гонку показали. И это было хорошо.

Да, это была контрольная гонка, но это было интересно и приближенно к тому, что происходит сейчас на Кубке мира. И в идеале нужно сделать, чтобы так показывали лыжные гонки.

У нас есть еще одна проблема – это места проведения. В этих местах никогда, я так понимаю, не стояли камеры. Но в этом проблемы нет, потому что сейчас телевидение мобильное. Есть большие фуры с оборудованием, которые приходят и все это было можно сделать.

Я убежден на сто процентов, что эту тему нужно поднимать, и на эту тему нужно разговаривать. Потому что люди хотят смотреть лыжные гонки, и не по веб-камерам, а по телевизорам. И болеть за своих любимых спортсменов.

Лыжи – один из самых медалеемких видов спорта. Мы всегда привозим очень много медалей с международных соревнований», – сказал Легков.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только