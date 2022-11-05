Клэбо о сборе в Ливиньо: «Я верю в эффект от пребывания на высоте и заглядываю чуть дальше следующего сезона»

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо рассказал о тренировках на высоте в итальянском Ливиньо.

Сейчас на сборе также присутствует Коре Хесфлот – дед и тренер Клэбо.

«Я не раз говорил, что верю в эффект от пребывания на высоте, и я заглядываю чуть дальше следующего сезона», – сказал лыжник, упомянув чемпионат мира-2025 в Норвегии и Олимпиаду-2026 в Италии.

Всегда приятно, что дедушка рядом – для меня просто фантастика, что он приехал сюда», – добавил Клэбо.

По словам Коре Хесфлота, для спортсмена этот год был особенным в плане тренировок. Он по-прежнему восстанавливается после травмы задней поверхности бедра.

– Сейчас прошло 16 недель. Для всех нас это новая ситуация, Йоханнес никогда не травмировался. Но кажется, что сейчас все движется в нужном направлении.

Сперва мы думали, что все не так уж серьезно, но подобные травмы сухожилия не проходят сразу.

– Вы находитесь в Ливиньо – означает ли это, что вы верите в эффект высотных тренировок?

– Убежден. Это эксперимент, и мы извлечем из него определенные уроки. Йоханнес был на высоте и в прошлом году – в преддверии Олимпиады в Пекине.

За последний год Йоханнес показал хороший результат. Его организм реагирует очень хорошо, так что это выглядит многообещающе, – сказал Коре Хесфлот.

Клэбо о восстановлении после травмы: «Легче было бы сломать бедро – сухожилие заживает очень медленно»