«Выходи, говорит, за меня, крепкого финского парня. Спасибо, мы и так вернемся!» Степанова рассказала о предложении свадьбы ради допуска к соревнованиям

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала о предложении выйти замуж ради возвращения к международным соревнованиям.

В телеграм-канале Степанова показала сообщение от некоего человека из Финляндии, который предложил ей свадьбу. Он заявил, что поможет лыжнице получить допуск к стартам, и сообщил, что у него есть «российские связи».

«Тут предлагают радикально решить вопрос допуска/недопуска к международным стартам. Выходи, говорит, за меня, крепкого финского парня. Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное – оно ближе, понятнее, приятнее», – написала Степанова.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные