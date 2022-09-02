«Выходи, говорит, за меня, крепкого финского парня. Спасибо, мы и так вернемся!» Степанова рассказала о предложении свадьбы ради допуска к соревнованиям

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова рассказала о предложении выйти замуж ради возвращения к международным соревнованиям.

В телеграм-канале Степанова показала сообщение от некоего человека из Финляндии, который предложил ей свадьбу. Он заявил, что поможет лыжнице получить допуск к стартам, и сообщил, что у него есть «российские связи».

«Тут предлагают радикально решить вопрос допуска/недопуска к международным стартам. Выходи, говорит, за меня, крепкого финского парня. Спасибо, мы и так вернемся! Да и отечественное – оно ближе, понятнее, приятнее», – написала Степанова.