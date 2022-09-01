Вероника Степанова: «Последнее слово всегда должно оставаться за тренером – иначе хаос. Но глупо автоматически исполнять все, что тебе говорят»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова поделилась мнением о взаимодействиях между спортсменами и тренерами.

«Все более или менее успешные спортсмены приходят к пониманию, что самое важное и увлекательное в их жизни – собственный организм. Это машина, которая всегда с тобой, и на новую ты ее не поменяешь. Можно лишь тщательно ухаживать и не допускать поломок.

Только приходит это понимание у большинства ближе к концу карьеры. Чего ждать, если есть все возможности погрузиться в эти знания в самом начале – вместе с тренером? Тренер – вообще самый важный человек для амбициозного спортсмена. Последнее слово всегда должно оставаться за наставником – иначе хаос.

Но и автоматически исполнять все, что тебе говорят, глупо… При этом даже у самого тренера таких, как ты, много. Будь перед ним хоть многократная олимпийская чемпионка. Ваши «сеансы коммуникации» должны быть короткими, насыщенными, конкретными.

Общение в духе «ой, Марья Петровна, у меня тут в боку кольнуло!» надо оставить где-то на уровне районных стартов. К тому времени, когда ты замахиваешься на мастера спорта, ты должна уже четко знать, что именно находится в этом самом боку и почему там может болеть. Важен не просто диалог, а взаимодействия на определенном уровне знаний», – написала Степанова в колонке на «Матч ТВ».