Тереза Йохауг о спортсменах на концерте в «Лужниках»: «Они в первых рядах на митинге за Путина. Я прихожу в ярость»

Четырехкратная олимпийская чемпионка высказала мнение о том, когда российские лыжники смогут вернуться на международные соревнования, а также прокомментировала участие Александра Большунова и других российских спортсменов в митинге-концерте в Лужниках.

18 марта трехкратный олимпийский чемпион посетил концерт «Za мир без нацизма! Za Россию! Za президента!», посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России.

– Мы не знаем, что вообще происходит в России. Сложно говорить об этом здесь и сейчас, но очень многое должно случиться, чтобы они снова могли выйти на старт.

– Ты ожидаешь, что они принесут извинения перед тем, как вернутся?

– Да. То, что они делают, неправильно. В моих глазах довольно серьезно, что они в первых рядах на митинге за президента Путина.

– Что ты подумала, когда увидела это?

– Я была шокирована. В то же время, шока не было. Я просто чувствую… Это настолько для меня неприемлемо, что я не знаю, как к этому относиться. Я прихожу в ярость, – сказал Йохауг.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма