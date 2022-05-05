Юрий Бородавко: «Не знаю, поднимет ли Крамер уровень сборной Италии по лыжным гонкам, но попытается»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал информацию о том, что бывший тренер российской команды возглавил сборную Италии.

«Я положительно к этому отношусь, человек не может сидеть без работы. В прошлом году у него сложились хорошие отношения с , он завоевал личную олимпийскую медаль в Пекине, и они решили продолжить свое удачное сотрудничество.

Не знаю, поднимет ли он уровень сборной Италии по лыжным гонкам, но попытается», – сказал Бородавко.