Юрий Бородавко: «Не знаю, поднимет ли Крамер уровень сборной Италии по лыжным гонкам, но попытается»

Теги лыжные гонки Юрий Бородавко сборная Италии Маркус Крамер ТАСС Лыжи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал информацию о том, что бывший тренер российской команды Маркус Крамер возглавил сборную Италии.

«Я положительно к этому отношусь, человек не может сидеть без работы. В прошлом году у него сложились хорошие отношения с Федерико Пеллегрино, он завоевал личную олимпийскую медаль в Пекине, и они решили продолжить свое удачное сотрудничество.

Не знаю, поднимет ли он уровень сборной Италии по лыжным гонкам, но попытается», – сказал Бородавко. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные