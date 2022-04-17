Участник «Авачинского марафона» скончался во время соревнований

Один из участников «Авачинского марафона» на Камчатке скончался во время соревнований.

«На Камчатке во время прохождения трассы Авачинского марафона скончался спортсмен, прибывший на эти соревнования из Татарстана. Мужчине был 61 год. Он прилетел на Камчатку с медицинским допуском к участию в соревнованиях.

Спортсмен прошел примерно 40 км трассы Авачинского марафона, когда ему стало плохо. Другие участники вызвали спасателей, которые эвакуировали мужчину на спортивный комплекс им. Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. Там дежурил автомобиль реанимации.

Врачи на тот момент уже были бессильны чем-то помочь и констатировали смерть. Сейчас экспертам предстоит установить причины смерти мужчины», – сообщили в правительстве Камчатского края.