Бородавко об отстранении российских лыжников: «Было глубокое разочарование, поскольку читалось между строк, что это заказуха»

Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал заказухой отстранение российских лыжников от международных соревнований.

«Это было, конечно, глубокое разочарование, поскольку здесь, как говорится, читалось между строк, что это заказуха, что настоятельно рекомендует всем федерациям одно и то же. То, что мы испытывали на этапах Кубка мира, – это, конечно, очень-очень неприятно. Была такая напряженная обстановка.

Конечно, есть (надежда на участие российских лыжников в следующем международном сезоне). Поскольку многие прекрасно понимают, что в лыжных гонках, как и в любом виде спорта, болельщики приходят смотреть на звезд.

Например, сейчас в футболе люди ходят на (Лионеля) Месси, а у нас раньше ходили смотреть на Федора Черенкова, Эдуарда Стрельцова. И вот это противостояние того же с Йоханнесом (Клэбо), другими спортсменами, как выступает та же самая (Наталья) Непряева, которая бьется со шведками, это действительно завораживающее зрелище.

Многие люди смотрят телевизор, и даже очень возрастные люди, бабушки и дедушки, стоят возле телевизора и пытаются помочь спортсменам. Я думаю, то же самое происходит и за рубежом, многие люди являются патриотами своих стран», – сказал Бородавко.