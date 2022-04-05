Елена Вяльбе: «Трефилов был бы в нашей команде своим. Люблю, когда работают люди с эмоциями, которые могут и дрозда дать и похвалить, а не быть кашей манной без комочков»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сравнила Юрия Бородавко с гандбольным тренером Евгением Трефиловым.

«Евгений Васильевич (Трефилов) все же не такой жесткий тренер, как Николай Васильевич Карполь. Я вообще гандбол знаю не понаслышке, тем более в свое время у нас с Талантом Дуйшебаевым квартиры были по соседству, я даже на какие-то матчи ЦСКА с кем-то ещё специально выбиралась. Ну и каждый матч нашей женской сборной в Рио-де-Жанейро смотрела, переживала.

Трефилов был бы в нашей команде своим. У них есть некая схожесть с Юрием Викторовичем Бородавко. Я вообще люблю, когда работают живые люди с эмоциями, высказываниями, которые могут и дрозда дать и похвалить, а не быть кашей манной без комочков», – сказала Вяльбе.

«Как мне реагировать на беспредел – мычать в намордник?» Мы смотрели раскаленный гандбол рядом с Трефиловым и его неудержимым боссом

Елена Вяльбе: «Если говорить о том, что я вижу, – Тутберидзе жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать»