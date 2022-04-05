Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила работу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, – она жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать. Я не осуждаю и не обсуждаю Этери Георгиевну – у нее своя методика, которая дает результат. И какой результат!

Преклоняюсь перед ней как тренером, но я работаю иначе. Да и все тренеры в нашей команде тоже. Возможно, иногда Юрий Викторович (Бородавко) может прикрикнуть, но не после гонки, а во время нее, так что все все сразу понимают. Но, повторю, каждый работает по-своему», – сказала Вяльбе.