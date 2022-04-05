Елена Вяльбе: «Если говорить о том, что я вижу, – Тутберидзе жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать»

Теги сборная России лыжные гонки Юрий Бородавко ФЛГР Елена Вяльбе Этери Тутберидзе Фигурное катание

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила работу тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она. Но если говорить о том, что я вижу, – она жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать. Я не осуждаю и не обсуждаю Этери Георгиевну – у нее своя методика, которая дает результат. И какой результат!

Преклоняюсь перед ней как тренером, но я работаю иначе. Да и все тренеры в нашей команде тоже. Возможно, иногда Юрий Викторович (Бородавко) может прикрикнуть, но не после гонки, а во время нее, так что все все сразу понимают. Но, повторю, каждый работает по-своему», – сказала Вяльбе.

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