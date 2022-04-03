Маркус Крамер может начать тренировать сборную Италии

Тренер по лыжным гонкам может начать работу в команде Италии. Ранее специалист работал в сборной России.

Крамер сообщил, что общался с представителями итальянской федерации лыжных гонок на национальном чемпионате.

«Хотел бы я тренировать команду Италии? Конечно, здесь всегда хорошая погода, ха-ха.

А если серьезно – посмотрим. У меня хороший диалог с Альфредом Штаудером, но пока ничего не решено. Мы обсудим это более подробно на следующей неделе или, может быть, через две недели.

Пока я не уверен, что буду работать здесь. Сначала нужно провести переговоры, и только потом будет решение», – сказал Крамер.