Дарья Непряева: «На соревнованиях, если речь не о командной гонке, есть только ты и соперницы. Любезничать я ни с кем не буду»

Российская лыжница поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате мира среди юниоров в норвежском городе Лигна.

19-летняя россиянка выиграла золото в гонке на 5 км классическим стилем, а также стала второй в эстафете. Дарья является младшей сестрой олимпийской чемпионки Пекина-2022 Натальи Непряевой.

– Осознание того, что я могу выиграть именно эту гонку, пришло в начале года в Тье, когда на классических дистанциях пошли победы, потом в Тюмени. Я понимала, что могу биться за очень высокие места и на чемпионате мира. А когда прошла гонка, состоялось награждение, я поняла, что можно выдохнуть с облегчением и спокойно жить. Ведь в течение полугода не было ни одного дня, когда бы я не думала об этом.

Каждый день были мысли о том, что я могу, что все только в моих руках. Я настраивалась на эту гонку, знала, что у меня все должно получиться. Летом я сделала все, что было в моих силах, и даже больше.

– Сложно жить так долго этим ожиданием, держать в голове возможность победы? Не все способны это выдержать и не загнать себя.

– Скорее, это было просто нетерпение, а не сложность. Мне было интересно проявить себя в борьбе с соперницами, которых я вообще не знала. Да, я бегала с подругами по сборной, но не с лыжницами из других стран, ведь это мой первый юниорский чемпионат мира. Я могла судить о своем состоянии только в сравнении с нашими девчонками, но была уверена, что все получится.

– Кажется, еще не так давно коньковые гонки у тебя лучше получались.

– Действительно, еще пару лет коньком я бегала больше и лучше, мне сложновато было бегать классику из-за небольшой комплекции. На классике, особенно одновременным ходом, мне было сложно бороться с более рослыми сверстницами. Дистанции же у меня были небольшими, в основном 3 км, а 5 км – самая длинная.

Но за последние годы я здорово подросла, сравнялась с другими девочками, и стало проще. Плюс наш с сестрой личный тренер Александр Васильевич Смирнов всегда классике очень много времени уделял. И теперь что у Наташи классика – коронный вид, что у меня. Но я очень хочу и пытаюсь подтянуть конек. Нужно уловить парочку движений, но у меня пока не получается.

– Ваша сестра говорила, что на трассе для нее нет подруг, все бегут за личным результатом. У вас такое же отношение к лыжным гонкам?

– Абсолютно! На трассе я думаю только о себе и своем результате. На соревнованиях, если речь не о командной гонке, есть только ты и соперницы. Любезничать на соревнованиях я ни с кем не буду. Другое дело, что на трассе все и остается, – сказала Непряева.