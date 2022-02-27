Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья о том, что Климов показал на камеру российский флаг: «Из мухи слона раздувают»

Теги прыжки с трамплина сборная России (прыжки с трамплина) Евгений Климов Дмитрий Дубровский Политика Лыжи

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и двоеборья России Дмитрий Дубровский прокомментировал новость о том, что прыгун с трамплина Евгений Климов показал на камеру российский флаг после командного турнира в Лахти. 

Российский флаг был нанесен на перчатку Климова, он помахал рукой. 

«Здесь из мухи слона раздувают. В пятницу мы получили уведомление от FIS, что можем принимать участие в этапах Кубка мира, но на церемонии награждения должны выходить без флага и гимна России, а с флагом FIS.

Спортивных санкций нет, на набранные очки запрет FIS не распространяется. 

Мы с пониманием относимся к запрету флага и гимна, на связи с Ассоциацией лыжных видов спорта, которую возглавляет Елена Валерьевна Вяльбе, другими коллегами из лыжных и зимних федераций», – сказал Дубровский. 

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