Taksi Stadion Sprint. Ретивых, Пеллегрино, Таугбель, Скар, Эвен Нортуг выступят в шоу-спринте

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Сегодня в Хельсинки лыжники пробегут шоу-спринт Taksi Stadion Sprint.

Лыжные гонки

Taksi Stadion Sprint

Хельсинки, Финляндия

Мужчины

Спринт

Начало квалификации – 19:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

3. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)

4. Эвен Нортуг (Норвегия)

5. Глеб Ретивых (Россия)

6. Маркус Грате (Швеция)

7. Йовиан Хедигер (Швейцария)

8. Антон Перссон (Швеция)

9. Лаури Вуоринен (Финляндия)

10. Ристоматти Хакола (Финляндия)

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