Большунов о подготовке к сезону: «Видишь, что до старта Олимпийских игр осталось 100 дней, а ты на самом-самом дне. Конечно, переживал»

Двукратный олимпийский чемпион Пекина-2022 по лыжным гонкам рассказал о сложностях при подготовке к сезону-2021/22.

– Много поправок пришлось вносить в план?

– Миллион! Все пошло с начала сезона, и это было что-то нереальное. Через столько пришлось пройти, чтобы сидеть сейчас здесь, – мало кто представляет.

– Как вы это переживали?

– С первого сбора пошло. Я, как обычно, хотел делать большие объемы. И на пятый день не выдержал ахилл. С мая по июль не мог полноценно тренироваться. Залечил один, но потом дал о себе знать другой – и все по новой. Только думал, что все нормально, – другая проблема.

Потом зубы... Вроде бы разобрался, но в сентябре – еще хуже. Воспаление, температура. Отпустило, но на следующем сборе в Австрии вообще приехали. Получается, я не тренировался весь подготовительный период. 15 октября мне сделали операцию. После этого нужно было ждать минимум две недели, но я выдержал только 10 дней.

– Вы тонко чувствуете свой организм. Что он вам говорил в тот момент?

– Я был никакой. Вся подготовка скомканная – о чем говорить. Приходилось реально очень сложно. Первые скоростные – там совсем... Скорость не та, движения тоже.

– Сильно бесились?

– Конечно, переживал. Видишь, что до старта Олимпийских игр осталось 100 дней, а ты на самом-самом дне. Мне один знакомый в тот момент сказал: «Да все нормально, у тебя теперь только один путь — наверх. Все должно получиться.

– А у вас прям счетчик в голове? 100 дней до скиатлона, 90...

– Мы с Крюковым как-то раз созванивались, и он сказал, что осталось 90 с чем-то дней. Я посчитал: от операции до золота прошло 113 дней.

– Взлететь со дна до олимпийской вершины за такой срок – чудо?

– Видимо, так должно было быть. Не пройдя этот путь, наверное, ничего бы не получилось, – сказал Большунов.

«Ха-ха-ха, куда ждать-то?! Сколько можно ждать?» Эта победа Большунова на Олимпиаде-2022 – нокаут и конец всей его боли!

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