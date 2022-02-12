Даниил Донских о 8-м месте в борд-кроссе: «Старался и пытался делать все на максимуме»

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Российские сноубордисты Даниил Донских и Кристина Пауль прокомментировали свое выступление в борд-кроссе (командный микст) на Олимпиаде-2022.

Донских и Пауль прошли в малый финал и заняли 8-е место.  

«Дело в том, что, когда человеку уже нечего терять и он едет из последних сил, он из кожи вон вылезет и добьется чего-либо. Я старался и пытался делать все на максимуме», – сказал Донских.

Пауль отметила, что из-за погодных условий (перед соревнованиями начался снегопад) пришлось по новому привыкать к трассе.

«Если сравнивать с индивидуальной гонкой, мы как будто две разные трассы ехали. Нам понадобилось два спуска, чтобы понять трассу. И мы счастливы, что наш профессионализм не подвел нас, и мы поняли, сообразили и проехали эту трассу», – сказала Пауль.

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