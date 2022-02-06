Александр Большунов: «Когда ускорялся за 3-4 дня до скиатлона, то реально плакал: моя скорость была ниже тренировочной»

Российский лыжник рассказал, как складывались тренировки на Олимпиаде в Пекине и как падение в начале скиатлона повлияло на него в победной гонке.

– После «Тур де Ски» я понимал, что опускаться ниже некуда – оставалось только подниматься по ступенькам. Последний месяц делал тренировки, и была уверенность, что могу здесь выиграть.

Но 3-4 дня назад вышел на интервальную работу, проработку перед этим стартом. Когда ускорялся, то реально плакал: моя скорость была ниже тренировочной. Я понимал, что организм… ну, вообще… Я не мог ускориться, даже недоделал работу и уехал домой.

– Что говорил ваш тренер , которого до сих пор нет в Пекине?

– Ну… дышал и сначала не понимал, что происходит. Но верил, что работа проделана и все должно получиться. Вчера мы созванивались, и он сказал: будь спокоен, и все будет зашибись.

Упав (в начале гонки), я успокоился и понял, что нужно начинать работать. Без падения не станешь олимпийским чемпионом, так что можно сказать, что это запланированное падение, – сказал Большунов.

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