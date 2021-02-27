Йоханнес Клэбо: «Специальной тактики против Большунова у нас нет»

Четырехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо прокомментировал итоги скиатлона на чемпионате мира в Оберстдорфе, где он финишировал четвертым, а победил россиянин .

– Большунов был действительно очень хорош и силен сегодня. Сильнее нас. Я думаю, что он очень счастлив. Он действительно заслужил сегодня победу.

– Вы разочарованы?

– Нет, не сказать, что я разочарован. Я сегодня выглядел неплохо, но Большунов был сильнее, прежде всего на финише. Так бывает, значит, нужно сфокусироваться на следующих гонках и показать все, что я могу завтра.

– В России много говорят о том, что в Норвегии есть командная тактика против конкретно Большунова. Насколько это мнение справедливо?

– Нет, это неправда. Такой специальной тактики нет. У нас индивидуальный спорт, и каждый из нас в сборной Норвегии стремится оказаться выше других. Каждый работает прежде всего на свой личный результат. Я, думаю, что Большунов действует также, – сказал Клэбо.

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