Юрий Бородавко: «Холунн просто вынес Большунова с трассы. Это было в серой зоне, где нет камер»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал падение перед финишем в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Большунов шел в группе с пятью норвежцами. На одном из заключительных спусков россиянин и упали. В итоге Большунов финишировал пятым, первые четыре места заняли норвежцы во главе с .

— Это было в серой зоне, где нет камер. Холунн просто вынес Саню с трассы.

— По телекартинке этого не показали.

— Так серая зона, нет камер. Прямо перед поворотом. Вынес начисто.

— Как думаете, специально?

— Нужно спрашивать у Сани, я пока еще не виделся с ним. Ситуация очень неприятная, но наговаривать я ни на кого не хочу. Прежде, чем делать какие-то заявления, нужно обладать информацией, – сказал Бородавко.

Странная выходка Большунова: сам упал перед финишем, сбил норвежца (есть видео), но свалил все на их тактику