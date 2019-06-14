Видео, в котором сноубордист Соболев рассказал, что заблудился в лесу, оказалось розыгрышем (LIFE)

Видео с призывом о помощи, которое семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев разместил в соцсети, оказалось розыгрышем.

Об этом сообщает LIFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Ранее Соболев в своем инстаграме рассказал, что он и его друг заблудились в лесу в Шерегеше (Кемеровская область).

По его словам, они долгое время блуждали по лесу и не могли вызвать спасателей.

Поисково-спасательной операции не проводилось. По информации LIFE, Соболев «нашелся в номере отеля».