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Видео, в котором сноубордист Соболев рассказал, что заблудился в лесу, оказалось розыгрышем (LIFE)

Теги сноуборд происшествия сборная России (сноуборд) Алексей Соболев Лыжи

Видео с призывом о помощи, которое семикратный чемпион России по сноуборду Алексей Соболев разместил в соцсети, оказалось розыгрышем. 

Об этом сообщает LIFE со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 

Ранее Соболев в своем инстаграме рассказал, что он и его друг заблудились в лесу в Шерегеше (Кемеровская область).

По его словам, они долгое время блуждали по лесу и не могли вызвать спасателей. 

Поисково-спасательной операции не проводилось. По  информации LIFE, Соболев «нашелся в номере отеля». 

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