Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов застрелен в Лос-Анджелесе

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов застрелен 10 июня в Лос-Анджелесе.

Суд предъявил обвинения 30-летнему Ретту МакКензи Нельсону в убийстве Кольцова, а также заместителя шерифа округа Джозефа Солано.

В понедельник во второй половине дня Нельсон, находившийся в машине, выстрелил в Кольцова, который стоял на улице. Спортсмен скончался на месте. Преступник подозревается также в покушении на убийство человека, который был с Кольцовым. Нельсон выстрелил в него, но не попал – спутник Кольцова не пострадал.

Через час после этого инцидента обвиняемый выстрелил в затылок полицейскому, который умер спустя два дня. Сообщается, что убийца не знал о должности Солано, так как на том не было формы и значка.

Преступник задержан, он также обвиняется в грабежах заправки и супермаркета, которые произошли в тот же день, что и убийства.

Сообщается, что в конце мая Нельсон ушел из дома с пистолетом и не вернулся. Кроме того, у него были проблемы с наркотиками. Его ждет смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

Кольцов ранее входил в состав сборных России и Москвы по сноуборду, становился чемпионом страны в сноуборде, а также занимался скейтбордингом и серфингом. За две недели до убийства Кольцову исполнился 31 год.