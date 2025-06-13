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Светлана Журова: «У нас нация такая, что мы любим быть свободными. На ограничения и запреты люди сразу начинают реагировать негативно»

Светлана Журова ответила на вопрос, какой запрет пойдет на пользу России.

«Какой запрет пойдет на пользу России? Мне кажется, уже достаточно запретов. Они в нашей стране, правда, работают плохо, поэтому не понимаю, что надо запрещать. Даже не знаю, что своим детям запретить.

Мне больше нравится слово «ограничить». Вот, например, продажу алкоголя не запрещают, а ограничивают время – другая подача. У нас нация такая, что мы любим быть свободными. У нас на ограничения и запреты люди сразу начинают негативно реагировать. Хотя потом, когда разумно рассудят, понимают, что бывают и плюсы в этом.

Во всех ограничениях и запретах есть как плюсы, так и минусы. Но сначала ты реагируешь негативно, а только потом задумываешься», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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